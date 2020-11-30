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تفاؤل اللقاح يضع الذهب على مسار أسوأ أداء شهري في 4 سنوات

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-30T09:12:19+0000
تفاؤل اللقاح يضع الذهب على مسار أسوأ أداء شهري في 4 سنوات

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الذهب، اليوم الاثنين، ليمضي على مسار تسجيل أسوأ أداء شهري في أربع سنوات، إذ حفز تفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي من فيروس كورونا مدفوع باللقاح المستثمرين على شراء أصول تقليدية عالية المخاطر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية نحو واحد بالمئة إلى 1771.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:52 بتوقيت غرينتش، ليهبط 5.7 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري، في أكبر تراجع منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس "التفاؤل النابع من اللقاح بشأن تعاف اقتصادي يقوض فعليا جاذبية استثمارات الملاذ الآمن مثل الذهب" مضيفا أن انخفاض المعدن الأصفر دون 1800 دولار حافز آخر لعمليات البيع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 2.9 بالمئة إلى 22.03 دولار، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 959.13 دولار وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2420.36 دولار.

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