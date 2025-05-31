تفاوت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم السبت (31 أيار 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 658 الف دينار، وسعر الشراء 647 دينار. فيما سجلت أسعار يوم الخميس الماضي 651 ألف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 628 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 624 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 660 الف و 670 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 630 الفا و 640 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا حيث سجل عيار 22 بيع 680 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 650 الف دينار، وعيار 18 بيع 557 ألف دينار.

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت ، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 140800 دينار مقابل 100 دولار .