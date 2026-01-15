تفاوت أسعار الذهب بين بغداد وأربيل الخميس

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، اليوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما سجلت ارتفاعاً في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 958 ألف دينار، وسعر شراء 954 ألف دينار، وهي نفس الأسعار المسجلة يوم أمس الأربعاء.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 928 ألف دينار، فيما وصل سعر الشراء إلى 924 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار الذهب في محال الصاغة تراوحت بين 960 ألفاً و970 ألف دينار لبيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 930 ألفاً و940 ألف دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو مليون و10 آلاف دينار، وعيار 21 نحو 965 ألف دينار، فيما وصل سعر بيع عيار 18 إلى 827 ألف دينار.