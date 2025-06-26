تفاوت أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد واربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز- بغداد/أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الأربعاء 141500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 141450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141300 دينار مقابل 100 دولار.