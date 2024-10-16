تفاوت أسعار الدولار بين بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات اليومية

شفق نيوز/ شهدت أسواق العاصمة بغداد، ارتفاعاً طفيفاً في أسعار صرف الدولار، بينما استقرت الأسعار في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصات، مساء اليوم الأربعاء.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن سعر صرف الدولار ارتفع مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، ليسجل 152,750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، مقارنة بالسعر الذي تم تسجيله صباحاً والذي بلغ 152,600 دينار لكل 100 دولار.

وأضاف المراسل أن أسعار صرف الدولار في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 153,750 ديناراً لكل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 151,750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد استقرت أسعار الدولار مع الإغلاق، حيث بلغ سعر البيع 153,100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,000 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي.