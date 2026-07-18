تفاهم عراقي أميركي يقضي بإعادة المصارف المقيدة إلى قنوات المراسلة الخارجية بغير الدولار

شفق نيوز - بغداد/ واشنطن

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم السبت، أن محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين، عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين في الخزانة الأميركية، أسفرت عن التوصل إلى تفاهم مشترك يقضي بإعادة المصارف العراقية المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار الأمريكي.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للزيدي، أن رفع القيود عن تلك المصارف جاء "بعد استيفائها للمعايير والمتطلبات المعتمدة في مجالات الامتثال والحوكمة، واستكمالها المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص الذي ينفذه البنك المركزي العراقي، كما ستستعيد المصارف التي تتمكن من إكمال متمتطلبات الإصلاح وإعادة الترخيص أهليتها لإجراء المعاملات بالدولار الأمريكي، عند استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة".

ووفقاً للبيان، فإن هذا التفاهم يأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للبنك المركزي العراقي، الهادفة إلى تحديث القطاع المصرفي وتعزيز متانته، والارتقاء بكفاءته وقدرته على الصمود والتنافسية، بما يسهم في تحقيق اندماجه الكامل في النظام المالي العالمي، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتهيئة البيئة اللازمة لانفتاحه على المؤسسات المالية الدولية.

من جانبه جدد البنك المركزي العراقي، التزامه بمواصلة التقييم الشامل لجميع المصارف العراقية، وتعزيز منظومة الرقابة والإشراف، لضمان الامتثال المستدام للمعايير الدولية ومتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد أيضاً أنه "سيواصل اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المناسبة بحق أي مؤسسة لا تستوفي هذه المعايير، بما في ذلك تقييد أو تعليق وصولها إلى القنوات المالية الدولية أو إلغاء ترخيصها، متى ما اقتضت الضرورة، ووفقاً للأطر القانونية والتنظيمية النافذة".

وفي السياق، أوضح محافظ البنك المركزي العراقي أن هنالك 7 مصارف مؤهلة حالياً للعودة والعمل ضمن قناة المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار (العملات الأخرى)، وليكون لها الحق لاحقاً بالتعامل بالدولار الأمريكي بعد اجتياز مراحل أخرى من متطلبات الامتثال والحوكمة.

وجاء هذا بالتزامن مع ترحيب رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، في وقت سابق من اليوم السبت، بالتفاهم الذي توصل إليه البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأميركية، واصفاً إياه بأنه "يمثل خطوة مهمة في مسار إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز اندماجه بالنظام المالي العالمي".

يُشار إلى أنه في مطلع العام 2024، أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن البنك المركزي العراقي حظر 8 مصارف عراقية من الاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية.

وتضمنت الوثيقة، التي طالعتها وكالة شفق نيوز، حظر تلك المصارف من الاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وعدم التعامل بالدولار.

والمصارف الثمانية هي: (مصرف الاستثمار العراقي، مصرف كوردستان الدولي الإسلامي، مصرف الاتحاد العراقي، مصرف الهدى، مصرف آشور الدولي للاستثمار، مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف العربية الإسلامي، ومصرف حمورابي التجاري).