تفاصيل مذكرتيّ التفاهم بين العراق والمنظمة العربية للسياحة ومصرف التنمية الدولي

شفق نيوز/ كشف مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مذكرتيّ التفاهم التي وقعها العراق مع المنظمة العربية للسياحة ومصرف التنمية الدولي.

وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن توقيع المذكرتين جرى برعاية السوداني وبحضور وزير الثقافة والسياحة العراقي وعدداً من المسؤولين، ووقع مذكرة التفاهم مع مصرف التنمية الدولي، رئيس مجلس إدارة المصرف زياد خلف عبد، ومذكرة التفاهم مع المنظمة العربية للسياحة رئيس المنظمة بندر بن فهد آل فهيد.

ويشتمل التعاون على دعم الاستثمارات السياحية في العراق من خلال بوليصة التأمين، وتأهيل المنشآت السياحية للحصول على أعلى علامات الجودة مع إطلاق مشروع "بطاقة السائح العربي" بالشراكة مع شركة "فيزا" العالمية.

وستؤمن بطاقة السائح العربي منح مزايا تنافسية للسائح العربي مثل التأمين الصحي، مع ضمان الاستفادة من المزايا التي تمنحها شركة "فيزا" العالمية لهذا النوع من البطاقات من خصومات خاصة لدى الفنادق والمطاعم وغيرها من المؤسسات السياحية والعديد من المزايا التنافسية.

وتمثل هذه الخطوة انطلاقة جديدة لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم السياحة العربية البينية واستقطاب الاستثمارات لدعم القطاع السياحي الواعد بتكامل جهود القطاع الخاص العراقي مع ما تملكه الحكومة العراقية من خطط لتطوير الواقع السياحي تجعل العراق الذي يزخر بمقومات سياحية ودينية وأثرية وطبيعية ليكون واجهة سياحية لكل أقطاب العالم، بحسب البيان.