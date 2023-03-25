تفاصيل جديدة عن مصنع الصحة الوطني الذي افتتحه السوداني

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع، عن تفاصيل مصنع الصحة الوطني التابع إلى وزارة الصحة، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم السبت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن البرنامج الحكومي للسوداني أولى أهمية كبيرة لتوطين الصناعة الدوائية.

وكان السوداني قد أكد في أوّل اجتماعٍ له مع رابطة منتجي الأدوية في العراق بشأن توطين الصناعة الدوائية في 4 شباط 2023 على أن الحكومة ستُقدِّم التسهيلات لاستيراد المواد الأولية، مع تحديد سقف زمني لتطوير المصانع ورفع قدراتها الإنتاجية وفق المواصفات المعتمدة.

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء في 13 آذار 2023 عن زيادة التخصيصات للأدوية في موازنة العام 2023 بمقدار 300 مليار دينار لتصبح 1.6 تريليون دينار.

و أقر مجلس الوزراء في 20 آذار 2023 التوصيات النهائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الثاني مع مُنتجي الأدوية المنعقد في 9 آذار 2023 بشأن توطين الصناعة الدوائية وبما يساعد في النهوض بالصناعة الدوائية، وزيادة عدد الأدوية المنتجة في العراق، وتجنيب المواطن شراء الأدوية غير المفحوصة.

وأوضح المصدر، أنه نتج عن التوجيهات الصادرة من السوداني عدّة خطوات، منها زيادة سرعة وتيرة العمل بمشاريع القطاع الصحي، مشيرا إلى أن رؤية الحكومة أثمرت في توطين الصناعة الدوائية عن افتتاح مصنع الصحة الوطني، هذا اليوم 25 آذار 2023

وتأسَّس مصنع الصحة الوطني في العام 2017 وحصل على إجازة الإنشاء عام 2020 ، ويوفّر المصنع الاحتياجات الضرورية للقطاع الصحي ويُقدِّم الخدمات الطبية اللازمة.

أبرز ما ينتجه المصنع مواد التعقيم والمُطهرات والمواد النبيذة (الشراشف والكاونات وأطقم العمليات وأغلفة الوسائد) فضلاً عن إنتاج محاليل الغسيل الكلوي وتصنيع العبوات البلاستيكية ذات الجودة العالية وبمُختلف الأحجام وبجودة عالية مُطابقة للمواصفات المُعتمدة دولياً.

سعة إنتاج المصنع هي أربعة أضعاف احتياج وزارة الصحة؛ حيث يضمّ أربعة خطوط للإنتاج، للمعقمات، ومحاليل الغسيل الكلوي، والمواد النبيذة، والعبوات البلاستيكية.

تتراوح معدلات الإنتاج من 115 – 230 ألف عبوة شهرياً للمستلزمات ذات سعة 1 لتر.

فيما يتم إنتاج 210 – 420 ألف عبوة شهرياً للمواد ذات سعة 5 لترات.

المصنع مجهز بأحدث الأجهزة الالكترونية الحديثة ويصل عدد العاملين فيه إلى 250 موظفاً.

يُغطّي إنتاج المصنع الحاجة الصحية والدوائية للبلاد ومستلزماته طبقاً للمواصفات العالمية؛ حيث سيسد إنتاجه النقص الحاصل في المؤسسات الصحية ويُؤمّن احتياجاتها الأساسية ويرفع الأعباء المالية عن المرضى.