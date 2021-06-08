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تفاصيل جديدة عن قروض البناء للمواطنين.. 50 مليوناً بدفعتين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-08T07:39:39+0000
تفاصيل جديدة عن قروض البناء للمواطنين.. 50 مليوناً بدفعتين

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين الحكومي، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة تخص قروض الـ 50 مليون دينار لغرض البناء للموظفين والمواطنين، مبيناً أنها تمنح "بدفعتين" وتسدد بعشر سنوات.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المصرف يمنح قروض البناء للموظفين والمواطنين البالغة 50 مليون دينار بدفعتين، مبيناً أن قروض البناء في قطعة ارض تسدد في 10 سنوات وبفترة امهال 3 اشهر تبدأ من تاريخ استخدام القرض.

وأشار إلى أن فائدة القرض تبلغ 5%، موضحاً أن هناك اولوية ومفاضلة لحاملي الماستر كارد من الموظفين ومنتسبي القوات الامنية في الحصول على القرض.

وعادة ما يعلن مصرف الرافدين، عن اطلاق القروض بانواعها كافة بما فيها الاستثمارية والتسهيلات المصرفية الاخرى، وفقاً لبيانات صحفية تصدر عن مكتبه الاعلامي.

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