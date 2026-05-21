تفاصيل جديدة عن تدخل العراق لتأمين عبور ناقلة نفط عبر مضيق هرمز

كشفت وكالة "رويترز"، يوم الخميس، أن الحكومة العراقية تدخلت بشكل مباشر لتأمين عبور ناقلة النفط "أجيوس فانوريوس 1" المحملة بالنفط الخام العراقي عبر مضيق هرمز، في ظل تشديد إيران إجراءاتها الأمنية والرقابية على السفن المارة بالمضيق.

وبحسب التقرير، فإن الناقلة التي كانت متجهة إلى فيتنام بقيت عالقة قرب سواحل دبي منذ أواخر نيسان الماضي، قبل أن تحصل في 10 أيار على موافقة للعبور بعد اتصالات مباشرة مع الجانب الإيراني؛ حيث ذكرت "رويترز" أن السلطات العراقية، بالتنسيق مع شركة تسويق النفط "سومو"، أرسلت إلى طهران قائمة بأسماء طاقم السفينة وتفاصيل الشحنة لتسهيل مرورها.

وكان التقرير قد أشار إلى أن ناقلة النفط تعرضت في بداية رحلتها للتوقيف المؤقت قرب جزيرة هرمز من قبل زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني بدعوى الاشتباه بوجود شحنة مهربة، قبل أن يُسمح لها بمواصلة طريقها بعد ساعات من التدقيق والتفتيش.

وأوضحت الوكالة أن إيران تطبق حالياً نظاماً متعدد المراحل لعبور السفن عبر المضيق، يتضمن فحصاً أمنياً مكثفاً تشرف عليه قوات الحرس الثوري، إضافة إلى ترتيبات خاصة مع بعض الحكومات، وذلك بالتزامن مع اضطرابات متزايدة أثرت على حركة الملاحة العالمية التي يمر عبرها نحو خُمس إمدادات النفط في العالم.

كما بينت "رويترز" أن حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز انخفضت بشكل حاد منذ اندلاع الأزمة الأخيرة في المنطقة، إذ تراجع عدد السفن العابرة يومياً من نحو 120 إلى 140 سفينة قبل الأحداث، إلى نحو 60 سفينة فقط في الفترة ما بين 18 نيسان و6 أيار.