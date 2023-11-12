تفاصيل جديدة عن الاتفاق العراقي - الأمريكي بشأن الدولار وشمول 10 مصارف بتعزيز أرصدتها

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي عراقي، يوم الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن التحويلات الخارجية وتعزيز أرصدة المصارف بالدولار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المصدر قوله، إنه "في ضوء الاجتماعات الاخيرة للبنك المركزي مع الجانب الأمريكي أصبح عدد المصارف التي بالإمكان تعزيز رصيدها بالدولار بصورة مباشرة هي عشرة مصارف، خمسة من خلال مصرف سيتي بنك Citi bank وخمسة مصارف أخرى غير الأولى من خلال بنك جي بي مورغان JP Morgan".

ولفت المصدر الى ان "عدد المصارف التي سيتم تعزيز ارصدتها باليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري سيصبح 13 مصرفاً".

وتابع المصدر ان "مصرفين سيتم تعززت حساباتهما بالروبية الهندية لدى مصرف التنمية السنغافوري وسيتم إضافة مصارف اخرى خلال الاسبوعين المقبلين".

وأمس السبت، كشف مصدر حكومي عن اجتماعات مكثفة جرت خلال الايام القليلة الماضية في "ابو ظبي" بين وفد من البنك المركزي العراقي والجانب الأمريكي المسؤول عن عمليات التحويلات الخارجية لتغطية الاستيرادات، مبينا أن المفاوضات تكللت عن جملة من القرارات والآليات التي تسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالتحويلات الخارجية المتعلقة بالاستيرادات من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية.