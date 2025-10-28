تفاصيل توقيع اتفاقية منصة الغاز الطبيعي العائمة بين العراق وشركة إكسليريت إنرجي

شفق نيوز - بغداد

أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان، اليوم الثلاثاء، أن العراق وقع اتفاقية بشأن منصة عائمة للغاز الطبيعي مع شركة إكسليريت إنرجي ومقرها الولايات المتحدة وذلك في إطار سعي بغداد لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى قطاع الطاقة لديها.

وبموجب الصفقة، ستستحوذ شركة إكسليريت إنرجي (EE.N), على علامة تبويب جديدة ستزود شركة النفط العراقية العملاقة (اينوك) العراق بأول وحدة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالة غاز، قادرة على استقبال وتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالة غاز، حسبما قال مسؤولان عراقيان في قطاع الطاقة مطلعان على الاتفاقية.

وقال المسؤولون إن محطة الغاز الطبيعي المسال ستقام في ميناء خور الزبير على الخليج، وسيتم نقل الغاز عبر الأنابيب لدمجه في شبكة الكهرباء العراقية.

ويتعرض العراق لضغوط من واشنطن لتنويع مصادر الطاقة والحد من علاقاته في مجال الطاقة مع إيران، التي تعطلت صادراتها من الغاز إلى العراق مرارا وتكرارا بسبب العقوبات الأميركية ونزاعات الدفع.

ورعى رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع عقد المنصّة العائمة (FSRU) للغاز بطاقة استيعابية 15 مليون م3 يوميا بين وزارة الكهرباء وشركة اكسليريت إنرجي الامريكية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

وبحسب بيان مكتب السوداني، فإنه تم توقيع هذا العقد لغرض تجهيز الغاز الطبيعي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، ودعم توليد الطاقة بتنويع مصادر الغاز لتغطية الحاجة الفعلية لتشغيل المحطات.

وعد البيان المنصة العائمة "خياراً مرناً" من حيث التنفيذ والبنى التحتية المرتبطة بها، وحلاً سريعاً لمشاكل الغاز لتنفيذها خلال وقت قياسي و بكلفة أقل مقارنة بالمنصات الثابتة.

هذا والتقى السوداني، على هامش توقيع العقد، وكيل وزارة الطاقة الأميركي جيمز باتريك دانلي والوفد المرافق له، بحضور القائم بالأعمال في السفارة الأميركية جوشوا هاريس.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء أهمية الشراكة والتعاون المثمر بين العراق والولايات المتحدة في مختلف المجالات، مبيناً ان الحكومة، ومن خلال ترسيخ الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي، أطلقت العديد من المشاريع، ولاسيما في مجال الطاقة وهو ما حقق تغييراً إيجابياً ملحوظاً في عموم البلاد.

وأشار الى أن الحكومة وضعت جدولاً زمنياً محدداً لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة واستغلال الغاز، إذ تحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج البنزين عالي الأوكتان، والعمل مستمر لتحقيق الاكتفاء بإنتاج الغاز عبر المشاريع الحكومية وتحديد عام 2028 لتحقيق هذه النتيجة.

وشدد السوداني على أهمية التعاون مع شركات الطاقة الأميركية في مجال تطوير العمل وتدريب الملاكات العراقية، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية من أجل تطوير الحقول النفطية وإنتاج الطاقة الكهربائية، مبينا ان الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة تعزز علاقات الصداقة على أساس المصالح المشتركة في مختلف المجالات.

من جانبه اكد وكيل وزير الطاقة الاميركي احراز تقدم ملحوظ في مجالات التعاون بين البلدين، وخصوصا في مجالات تطوير مشاريع الطاقة، مشيرا إلى أن رؤية الإدارة الأميركية قائمة على تعزيز الشراكة والاستثمار لتمكين العراق من الوصول الى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الطاقة وتصدير الفائض بالمستقبل.