تغيير يطرأ على أسعار النفط مع زيادة إنتاج روسيا

شفق نيوز/ تغيرت أسعار النفط قليلا، اليوم الخميس، مع تسارع المستثمرين وتراجع المخزونات في الولايات المتحدة، وزيادة الإنتاج من روسيا والمخاوف من ركود عالمي محتمل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 93.71 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:47 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2 سنتان أو 0.02 بالمئة إلى 88.13 دولاراً للبرميل.

وارتفعت الأسعار أكثر من 1٪ خلال الجلسة السابقة رغم أن خام برنت لامس أدنى مستوى منذ فبراير/شباط.

وأظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد أن روسيا بدأت في زيادة إنتاج النفط تدريجيا بعد القيود المتعلقة بالعقوبات ومع زيادة مشتريات المشترين الآسيويين، مما دفع موسكو إلى رفع توقعاتها للإنتاج والصادرات حتى نهاية عام 2025.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة (EIA) تراجع مخزونات الخام الأمريكية (USOILC = ECI) بمقدار 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس/ آب، حيث بلغت الصادرات 5 ملايين برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى.

وظل إنتاج التكرير في الصين ضعيفًا في يوليو/ تموز، حيث أدى الإغلاق الصارم لفيروس كورونا وضوابط تصدير الوقود إلى كبح الإنتاج.

في غضون ذلك ، ينتظر السوق التطورات من محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية، والذي قد يؤدي في النهاية إلى زيادة صادرات النفط الإيرانية.