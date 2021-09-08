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ارتفاع طفيف بأسعار النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-08T05:13:28+0000
ارتفاع طفيف بأسعار النفط

شفق نيوز/ تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الأربعاء بعد الخسائر الليلية من ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن الطلب، مع عودة بطء الإنتاج في خليج المكسيك الأمريكي مما قدم بعض الدعم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 68.46 دولاراً للبرميل في الساعة 04:29 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 1.4 بالمئة يوم الثلاثاء بعد عطلة عيد العمال.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات إلى 71.77 دولارا للبرميل بعد أن تراجعت 0.7 بالمئة يوم الثلاثاء.

لا يزال المنتجون في خليج المكسيك بالولايات المتحدة يكافحون لاستئناف عملياتهم بعد تسعة أيام من اجتياح إعصار إيدا للمنطقة مصحوبًا برياح قوية وأمطار غزيرة.

ظل حوالي 79٪ من إنتاج الولايات المتحدة في الخليج متوقفًا عن العمل يوم الثلاثاء، مع وجود 79 منصة إنتاج لا تزال شاغرة، تم فقدان حوالي 17.5 مليون برميل من النفط في السوق حتى الآن.

سيراقب التجار عن كثب بيانات المخزون من مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي المقرر عقدها يوم الأربعاء وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس للحصول على صورة أوضح لتأثير العاصفة على إنتاج الخام وإنتاج المصافي.

وتراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط عمليات بيع واسعة النطاق للسلع الأساسية ، حيث قفز الدولار الأمريكي وسط مخاوف من احتمال أن يؤدي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في الولايات المتحدة وآسيا إلى تباطؤ النمو.

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