تغييرات إدارية في مصرف الرافدين تطال أقساماً حيوية (وثيقة)

شفق نيوز - بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم السبت، أن إدارة مصرف الرافدين أصدرت أمرًا إداريًا يقضي بإجراء سلسلة من الإعفاءات والتكليفات والتغييرات التنظيمية في عدد من المناصب الإدارية، بهدف إعادة تنظيم العمل داخل المصرف.

وبحسب وثيقة صادرة عن المصرف وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تم إعفاء (سناء صبيح موسى) من إدارة قسم الامتثال، وتكليفها بإدارة شعبة هيكلة المصرف، فيما جرى تكليف (محمد كريم حسين) بمنصب مدير قسم الامتثال، على أن يخضع تقييم أدائه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته مهامه.

وشمل الأمر الإداري كذلك تكليف (لبنى محمود توفيق) بمنصب مدقق في إدارة قسم المخاطر، مع إخضاع أدائها للتقييم بعد ثلاثة أشهر من تسلمها مهامها.

وفي إطار إعادة تنظيم إدارة المخاطر، قرر المصرف إعفاء (زينب حسين غائب) من مهام المعاون الأول لمدير قسم إدارة المخاطر، وتكليف أحمد (بشار عبد العزيز) بمهام مدير قسم إدارة المخاطر بصفة مدير مكلف.

وأكد مصرف الرافدين أن تنفيذ الأمر الإداري يبدأ من تاريخ الانفكاك، مع استكمال إجراءات التسلم والتسليم وفق التعليمات الإدارية النافذة.