تعود دون 150 ألفاً.. انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد ومدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق السوق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد لتسجل 149 ألفاً و750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت تجاوزت صباح اليوم 150 ألف دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد تراجعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150 ألفاً و250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 149 ألفاً و250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار كذلك، إذ بلغ سعر البيع 149 ألفاً و700 دينار لكل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 149 ألفاً و600 دينار مقابل 100 دولار.