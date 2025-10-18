تعليمات جديدة من البنك المركزي العراقي لمنع تهريب الدولار اعتباراً من الشهر المقبل (وثيقة)

شفق نيوز - بغداد

كشف مرصد "إيكو عراق"، يوم السبت، عن تعليمات جديدة صادرة عن البنك المركزي، لجميع المصارف المجازة في البلاد، المتعلقة بعمليات التحويل المالي والتخليص الكمركي التي تخص متطلبات اعتماد الفواتير التجارية الخاصة.

وقال المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن " البنك المركزي في الاعمام المرقم (267/4/9) والمؤرخ في 2025/10/15، قرر تضمين الفواتير التجارية بجملة من المعلومات الأساسية، من بينها: شروط الشحن والدفع، القيمة وعملة الفاتورة، الرمز المنسق الكمركي العالمي"، مضيفاً " كذلك عناوين المستورد والمصير، وصف دقيق للبضاعة، منشأها، علامتها التجارية، الكمية ووحدة القياس، وسعر الوحدة والإجمالي".

وأوضح ، أن "الإعمام نصّ على اعتماد إحدى الفواتير التالية: الفاتورة التجارية النهائية، أو الفاتورة الأولية مرفقة بعقد البيع، شرط أن تحتوي الفاتورة النهائية على جميع بيانات الفاتورة الأولية".

ووفقا لـ"إيكو عراق"، فإن "تطبيق هذه التعليمات سيبدأ اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2025" مبيناً أن "الهدف من القرار هو تنظيم عمليات التحويل المالي الخارجي، وتعزيز الشفافية والدقة في التخليص الكمركي ضمن مشروع الأتمتة الوطنية".

ويرى المرصد أن "هذه الخطوة تحمل إيجابيات عدة، أبرزها تعزيز توحيد الإجراءات وتقليل الأخطاء في المعاملات التجارية، إلى جانب دعم مشروع أتمتة الكمارك".

ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي العراقي والجهات الحكومية لتطوير البيئة المالية والإدارية، وتحسين مستوى الرقابة والامتثال للمعايير الدولية في التجارة الخارجية.

ويعد مرصد "إيكو عراق" من المؤسسات الإعلامية البحثية المتخصصة بتحليل الأداء الاقتصادي في البلاد، ويركز على أسعار النفط وتأثيرها على الموازنة، إضافة إلى متابعة أداء المصارف العراقية ودورها في دعم الاقتصاد وتمويل المشاريع.