تعليمات جديدة خاصة بسلف وقروض الموظف المعزول او المفصول في العراق

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد، يوم الاثنين، عن إصدار تعليماته الجديدة الخاصة بتحويل السلف والقروض على الراتب التقاعدي للموظف المعزول او المفصول.

وقال المكتب الاعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه تم اصدار تعليماته الجديدة الخاصة بتحويل السلف والقروض على الراتب التقاعدي للموظف المعزول او المفصول، مبينا ان "من بين الشروط ان يكون لديه براءة ذمة من المصرف وراتب تقاعدي".

وبين ان "الموظف المعني مطالب بتقديم ( رهن عقار) مع كفيل وكمبيالة اذا كان مبلغ القرض اكثر من (٢٠) مليون دينار وكفيل عدد (٢) وكمبيالة اذا كان مبلغ القرض اقل من (٢٠) مليون دينار على ان يتم في كلا الحالتين احالة المتبقي من القرض على الراتب التقاعدي بشرط ان تكون خدمته كافية لإحالته على التقاعد وحسب التعليمات".