تعليق إنتاج النفط في أكبر حقول العراق

شفق نيوز- البصرة

أفادت مصادر محلية مطلعة، يوم الثلاثاء، بتوقف انتاج النفط في أضخم حقول العراق، وثاني أكبر حقل نفطي حول العالم، على خلفية التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وقال أحد المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "عمليات الإنتاج النفطي في جميع آبار حقل الرميلة النفطي توقفت بشكل كامل".

وأضاف أن "قرار الإيقاف جاء بسبب تعرقل عمليات التصدير، المتأثرة بالعمليات العسكرية الجارية في المنطقة، ما أدى إلى اتساع رقعة التخزين داخل الحقول النفطية وامتلاء الخزانات".

وأوضح أن "توقف التصدير تسبب بارتفاع كميات النفط المخزن إلى مستويات قياسية، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى إيقاف الإنتاج مؤقتاً لحين استقرار الأوضاع واستئناف عمليات الشحن".