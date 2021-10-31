تعليق حكومي على تغيير سعر صرف الدولار بعد ارتفاع النفط

شفق نيوز/ علق مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي، لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، على إمكانية تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، بعد ارتفاع أسعار النفط.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "تعديل سعر صرف الدينار في ضوء تحسن الإيرادات النفطية يحتاج الى عدة متطلبات يجب على الحكومة اتخاذها، فهذا الأمر يتطلب تغطية العملة الاجنبية للسيولة المحلية، كما ان تفوق الاحتياطيات الاجنبية على الاحتياطي النقدي ينبغي ألّا يهدد ثروة الاحتياطي الاجنبي للعراق".

وأضاف أن "الاحتياطيات الاجنبية يجب ان تغطي على الاقل عددا من الأشهر الاستيرادية بما لا يقل عن ٦ اشهر، ولاسيما في حالة العراق الذي يعتمد بشدة الانفتاح على الأسواق الخارجية، فهذه العوامل اذا توفرت يمكن دراسة قضية تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي".

يشار إلى أن الحكومة العراقية خفضت قيمة الدينار العراقي امام الدولار الامريكي في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، حيث بلغ سعر صرف الدولار 1450 دينارا للدولار الواحد بعد ان كان سعره 1200 دينار للدولار.