تعليق حكومي على انخفاض سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية

شفق نيوز/ علق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، على انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار خلال الأيام الماضية.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "الانخفاض جاء على اثر إشاعات عن النية برفع سعر صرف الدينار العراقي، ما ولد هلعا لدى البعض للتخلص ما بحوزتهم من نقد أجنبي، وهي من أعمال المضاربة الضارة وتقع تحت عامل الاشاعة او مايسمى معلومات السوق الملونة".

وأضاف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي انه "هذه المعلومة غير نقية الهدف، منها شراء دولار بسعر ارخص من أولئك الحائزين المتأثرين بالمعلومة الملونة غير النقية المصدر بغية تحقيق الأرباح أو المكاسب السريعة".

وانخفضت أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية منذ يوم الأربعاء الماضي، حتى بلغ لدى الصيرفات الرئيسية أقل من 145000 دينار مقابل كل 100 دولار.

وأرجع مختصون عبر وكالة شفق نيوز، انخفاض أسعار الدولار في الاسواق العراقية إلى "الإشاعات والمضاربين"، وأوضحوا أن ما تم تداوله من إشاعات عن نية الحكومة الجديدة بخفض سعر الدولار واحتمالية ارجاعه على سعره القديم دفع المواطنين لبيع ما لديهم من أوراق نقدية من الدولار مما أدى إلى حدوث عرض كبير مقارنة بالطلب في الأسواق المحلية.

وأكدت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف، اليوم الأربعاء، عدم وجود نية للبنك المركزي العراقي في تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي.

وفي وقت سابق، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، بإدراج فقرة التصويت على إعادة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي إلى سعره الرسمي السابق.

يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 1450 دينار، بدلاً من 1200 دينار، مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.

ونتيجة لذلك، كما يرى مختصون، ارتفع التضخم السنوي في العراق بشكل كبير، لتشهد جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، ارتفاعاً كبيراً، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.