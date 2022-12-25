تعليق حكومي جديد حول استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق العراقية

شفق نيوز/ عزا المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الأحد، استمرار ارتفاع سعر الدولار امام الدينار العراقي إلى العوامل الخارجية، مؤكداً سعي الحكومة للسيطرة على استقرار سعر الصرف.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، ان "السلطة النقدية تسعى في إجراءاتها الحثيثة لحماية الاستقرار الاقتصادي في البلاد، كما أنه في الوقت الذي تتمتع فيه الاحتياطيات الرسمية بأعلى مستوياتها التاريخية التي أخذت تقترب من 100 مليار دولار والتي تعد في الوقت نفسه الاحتياطي الاعلى في التاريخ المالي للعراق".

وبين أن "النظام المالي الدولي أخذ منحى آخر في فرض ضوابط للامتثال وضبط حركة الأموال بعملة دولار الولايات المتحدة عند إجراء معاملات التحويل الخارجي، لأسباب عديدة ربما فرضتها الحرب المستعرة في أوكرانيا والصراعات الدولية الاخرى في الشرق الأوسط".

وأضاف المستشار المالي، انه "بالرغم من ذلك فلا خوف على قدرة العراق المالية، فهناك سبيلان يتم العمل بموجبهما واهمهما، تحسين بيانات الإبلاغ واعتماد الدقة البالغة في نشاطات تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب المصارف الاهلية باستمرار كي لا تتعرض للرفض من جانب المنصة الدولية للامتثال، ما يتطلب من الجهاز المصرفي نفسه اقصى درجات الحرص والدقة في ادراج بيانات الطلب على العملة الأجنبية عند إجراء التحويلات الخارجية".

وأكد صالح ان "السلطة النقدية تعمل جاهدة على استقرار سعر الصرف من خلال منح مزايا لطلبات التحويل الخارجي التي تتم عبر الوسائل التقليدية المعتمدة في تمويل التجارة الخارجية وفي مقدمتها إسناد تطبيقات التمويل عبر الاعتمادات المستندية في التجارة الدولية ووسائل مرنة اخرى تسعى لادخالها لتسهيل التبادل الدولي".

وسجل الأسواق المحلية في العراق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي لتصل اليوم الأحد ذروتها حيث بلغ سعر الدولار الواحد 1540 ديناراً.