تعليق تداولات العملة في بغداد وأربيل تزامناً مع عطلة العيد

شفق نيوز - بغداد / أربيل

لم تسجل أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، أي تغيير يذكر في أسواق العاصمة بغداد، نتيجة تعليق التداول الرسمي تزامناً مع عطلة العيد.

ورغم الإغلاق، استمر عدد محدود من محال الصيرفة بالعمل في بعض مناطق بغداد، حيث سجلت أسعار البيع 155,500 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 154,500 دينار.

وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، أبقت الأسواق على أسعار إغلاق يوم الخميس الماضي، والتي بلغت 154,600 دينار للبيع، و154,500 دينار للشراء لكل 100 دولار، قبل الدخول في عطلة عيد الفطر الرسمية.