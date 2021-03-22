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تعليق التداول في بورصة اسطنبول بسبب انخفاض مؤشرها بأكثر من 6%

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-22T08:11:34+0000
تعليق التداول في بورصة اسطنبول بسبب انخفاض مؤشرها بأكثر من 6%

شفق نيوز/ علقت بورصة اسطنبول، اليوم الاثنين، التداول لفترة وجيزة بعد أن انخفض مؤشرها الرئيسي بأكثر من ستة في المئة.

جاء ذلك بعد تراجع سعر الليرة التركية إلى نسبة بلغت 17 في المئة، صباح الاثنين، بعد قرار الرئيس، رجب طيب إردوغان، المفاجئ إزاحة رئيس البنك المركزي، ناجي أغبال، من منصبه وتعيين قافجي أوغلو، خبير الاقتصاد والنائب السابق عن الحزب الحاكم مكانه.

وسجلت الليرة التركية 8.47 للدولار الواحد صباح اليوم الإثنين في آسيا، مقابل 7.22 للدولار الواحد نهاية الأسبوع الماضي.

وكان وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان أكد، في بيان اليوم، أنه لن يكون هناك أي تنازلات عن آلية السوق الحرة، وأن نظام التبادل الحر سيستمر بكل حزم، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول".

وأوضح ألوان أن استقرار الأسعار والاستقرار المالي، يعتبران من أهم المتطلبات الأساسية لاستقرار الاقتصاد الكلي.

وأضاف قائلا "سنواصل تنفيذ السياسات المالية الهادفة لدعم استقرار الأسعار بطريقة مكملة للسياسة النقدية".

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