تعزيز الشراكة في "القطاعات الحيوية" على طاولة المالية العراقية والبنك الدولي

شفق نيوز/ بحثت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، مع ممثل البنك الدولي لدى العراق، إيمانويل ساليناس مونوز، يوم الثلاثاء، تعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية.

وذكر بيان لوزارة المالية ورد لوكالة شفق نيوز، أن سامي استقبلت ممثل البنك الدولي لدى العراق، وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بدعم البرامج الاقتصادية وتمويل مشاريع التنمية.

وأضاف البيان، أن الطرفين ناقشا آفاق تعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية، منها الطاقة والتعليم والصحة، وأهمية مواصلة التنسيق لتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، بما ينسجم مع أولويات الحكومة العراقية وخططها للتنمية المستدامة.

وأكدت سامي، حرص العراق على تعزيز علاقاته مع البنك الدولي، والاستفادة من خبراته الفنية والمالية، فيما جدد ممثل البنك الدولي التزام المؤسسة بدعم جهود الحكومة العراقية في تنفيذ برامج الإصلاح وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وفق البيان.