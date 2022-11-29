تعرّف على مرتبة العراق من بين أرخص البلدان بأسعار البنزين

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الـ13 من بين دول العالم الأرخص في أسعار الوقود "البنزين" في شهر تشرين الثاني، حسب موقع global petrol prices.

وقال الموقع في تقرير لشهر تشرين الثاني لعام 2022 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق احتل المرتبة 13 عالميا من بين 168 دولة مدرجة بالجدول من بين الدول الأرخص في أسعار وقود البنزين وبالمرتبة الخامسة عربيا بعد كل من: ليبيا، والجزائر والكويت، ومصر"، مبينة أن "سعر البنزين في العراق بلغ 0.514 دولار للتر الواحد".

واشار التقرير الى ان "فنزويلا جاءت بالمرتبة الاولى عالميا بأرخص دول العالم للبنزين وبسعر بلغ 0.016 دولار للتر الواحد تليها ليبيا وسعر 0.031 دولار ومن ثم جاءت ثالثا ايران بسعر 0.053 دولار".

وبين ان "أغلى دول العالم لأسعار البنزين كانت من نصيب اليونان بسعر 2.114 دولار للتر الواحد، تليها ايسلندا بسعر 2.297 دولار، ومن ثم تأتي أخيرا هونغ كونغ وبسعر بلغ 2.954 دولار للتر الواحد ".

وأوضح التقرير أن "السعر المتوسط للبنزين عالميا لشهر تشرين الثاني بلغ إلى 1.31 دولار للتر"، مبينا ان "اسعار البنزين في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والصادرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير".

ولفت التقرير الى ان" فارق أسعار البنزين في الدول المختلفة تعود إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب، فتشتري الدول في العالم كافة النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين".