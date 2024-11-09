تعرّف على مرتبة العراق عالميا وعربيا بأعلى متوسط ثروة الفرد لعام 2024

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الـ 138 عالميا من أصل 216 دولة، والمرتبة الـ 12 عربيا باعلى متوسط ​​ثروة للفرد البالغ للعام 2024 حسب مجلة ceoworld الامريكية.

وقالت المجلة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان ليختنشتاين صاحبة أعلى متوسط ​​ثروة الفرد البالغ، حيث بلغ 758.637 دولاراً للفرد. بالإضافة إلى ليختنشتاين، توجد خمس من أكبر عشر دول من حيث متوسط ​​الثروة في أوروبا، والتي تشمل موناكو بـ 727.311 دولاراً، وسويسرا 696.604 دولاراً، ولوكسمبورج 657.564 دولاراً، والولايات المتحدة بـ 579,051 دولاراً.

وذيلت الدول سيراليون بـ 799 دولاراً، و تسبقها بورندي ب 809 دولارات.

وأوضح تقرير المجلة ان العراق احتل المرتبة الـ 138 عالميا والمرتبة الـ 12 بأعلى متوسط ثروة الفرد البالغ حيث بلغ 16.919 دولاراً ، فيما جاءت قطر الأول عربيا بثروة تبلغ للفرد البالغ 188.106 دولارات، تليها الكويت ثانيا 171.348 دولارا، تليها الإمارات ثالثا 122.841 دولاراً، وجاءت البحرين رابعا 98.031 دولارا، والسعودية خامسا 84.407 دولارات، ولبنان سادسا 75.734 دولارا، وياتي بعدها عمان سابعا، ومن ثم الاردن ثامنا، ومصر تاسعا، وتونس عاشرا، وفلسطين بالمرتبة الـ 11 والعراق الـ 12 والمغرب الـ 13.