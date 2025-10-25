تعرّف على مرتبة العراق بين أغنى الدول عربياً وعالمياً

شفق نيوز - بغداد

جاء العراق في المرتبة الثامنة عربيا والمرتبة الـ 116 عالميا بين اغنى الدول لعام 2026، حسب توقعات مجلة ceoworld الأميركية.

وقالت المجلة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان صندوق النقد الدولي يرى أن الازدهار اليوم يعتمد على البنية، لا على الحجم. وستظل الدول التي تُعنى باتساق السياسات، ورأس المال الفكري، والاستثمار طويل الأجل، هي المهيمنة على مشهد الثروة، وأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لايزال يُعتبر غالبًا أفضل مقياس لمتوسط ​​مستويات المعيشة.

واضافت انه من المتوقع أن يحتل العراق المرتبة الثامنة عربيا والمرتبة الـ 116 من أصل 197 دولة بين أغنى البلدان لعام 2026 من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحصوله على 5,873.

وبحسب المجلة، فإنه من المتوقع أن تحتل قطر المرتبة الاولى بحصوله نصيب الفرد من الناتج الاجمالي على 76,534 دولارا، يليها الإمارات ثانيا 53,842 دولارا يليها السعودية ثالثا، 35,839 دولارا، تليها الكويت رابعا 31,242 دولارا، تليها البحرين خامسا 29,778 دولارا.

وتابع ان ليبيا جاءت سادسا 6,972 دولارا تليها الجزائر سابعا 5,956 دولارا، والعراق ثامنا، ولبنان تاسعا 5,285 دولارا، والمغرب عاشرا 5,154 دولارا.

عالميا تأتي موناكو على قمة هرم الثروة العالمية، ومن المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 256,667 دولارا أميركيا في عام 2026 تليها، ليختنشتاين ثانيا 201,162 دولارا تليها لوكسمبورغ 154,115 دولارا، تليها أيرلندا رابعا 135,247 دولارا، تليها سويسرا خامسا 118,173 دولارا.