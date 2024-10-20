تعرّف على مرتبة العراق بين الدول الاكثر ابتكارا في العالم

شفق نيوز/ احتلّ العراق المرتبة الـ 145 عالميا من أصل 196 وبالمرتبة الـ 13 عربيا بين الدول الاكثر ابتكارا للعام 2025 حسب مجلة ceoworld الامريكية.

وقالت المجلة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان المؤشر الذي اتخذ على أساس الدول الأكثر ابتكارا عوامل عدة مثل طلبات براءات الاختراع، وقيمة العلامة التجارية العالمية، والتصنيع عالي التقنية، والتطوير في الشركات، والإنفاق الحكومي على البحث والتطوير، والتعاون بين الجامعات والصناعة في مجال البحث والتطوير، والتوظيف المكثف بالمعرفة.

واضاف ان "سنغافورة احتلت المرتبة الأولى كأفضل الدول ابتكارا بحصولها على 97.81 نقطة من أصل 100، وجاءت تايوان ثانيا بحصولها على 97.8 نقطة، وجاءت كوريا الجنوبية ثالثا بحصولها على 97.68 نقطة، ومن ثم جاءت سويسرا رابعا بحصولها على 97.29 نقطة، فيما تذيلت اليمن المرتبة الاخيرة الـ 196 بحصولها على 45.02 نقطة".

عربيا جاءت "الإمارات اولا بحصولها على 90.04 نقطة، تليها السعودية ثانيا بحصولها على 86.25 نقطة، ومن ثم تأتي قطر ثالثا بحصولها 83.82 نقطة، وتأتي البحرين رابعا لحصولها على 79.79 نقطة".

ووفقا للمجلة، فان "الكويت جاءت خامسا، والأردن سادسا، و عمان سابعا، وتونس ثامنا، ومصر تاسعا، و المغرب عاشرا، ولبنان بالمرتبة الـ 11 ، و الجزائر بالمرتبة الـ 12 ، ومن ثم يأتي العراق بالمرتبة الـ 145 عالميا والمرتبة الـ 13 عربيا بحصوله على 57.4 نقطة .