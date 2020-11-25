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تعرّف على أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-25T07:39:47+0000
تعرّف على أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار يوم الأربعاء في أسواق بغداد وإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 125100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 125100 دينار مقابل 100 دولار.

وهي نفس الاسعار التي سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس الثلاثاء التي بلغت 125100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 125200 لكل مائة دولار، والشراء بواقع  125000 لكل مائة دولار امريكي.

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