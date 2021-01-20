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تعرّف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية الأربعاء

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-20T08:31:57+0000
تعرّف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية الأربعاء

تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الأجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، يوم الاربعاء (20 كانون الثاني2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 375.500 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 370.500 دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 350.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 345.500.

 وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 380 و 395 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 350 و365 ألفاً. 

يذكر أن المثقال الواحد يساوي خمسة غرامات.

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