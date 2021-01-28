تعرّف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز، اليوم الخميس (28 كانون الثاني 2021) أسعار الذهب في العاصمة العراقية بغداد، تتضمن سعر البيع والشراء للذهب الاجنبي والعراقي.

ففي أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 372.500 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 366.500 دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 346.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 340.500.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 375 و 385 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 350 و375 ألفاً.

ومن الجدير بالذكر أن المثقال الواحد يساوي (خمسة غرامات).