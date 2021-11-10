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تعرّف على أسعار الذهب في العراق ليوم الأربعاء

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-10T08:21:50+0000
تعرّف على أسعار الذهب في العراق ليوم الأربعاء

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الأجنبي والمحلي في الأسواق العراقية يوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سعر بيع 375 الف دينار، وسعر الشراء 371 الفاً.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 345 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 341 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

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