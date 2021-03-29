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تعرّف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاثنين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-29T07:41:58+0000
تعرّف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاثنين

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين (29 أذار 2021).

ففي أسواق الجملة بشارع النهر في ‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 355 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 350 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 325 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 321 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 355 الفاً و365 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و335 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).

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