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تعرّف على ترتيب العراق من بين أكثر المقترضين من البنك الدولي

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-03T05:30:26+0000
تعرّف على ترتيب العراق من بين أكثر المقترضين من البنك الدولي

شفق نيوز/ نشرت مجلة "فوربس" الامريكية تصنيفا جديدا لـ10 دول في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الأكثر اقتراضاً لدى مؤسسة البنك الدولي.

وتصدرت مصر قائمة الدول العشر بحصولها على قرابة 23.4 مليار دولار من لدن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، التابعين لمجموعة البنك الدولي.

وجاءت المغرب ثانيا بقروض وصلت الى حوالي 19.3 مليار، وجاءت تونس في المرتبة الثالثة باقتراض 10.8 مليارات دولار، ثم الأردن بـ7.5 مليارات دولار، متبوعة بالجزائر بـ5.8 مليارات دولار.

 أما العراق فقد حصل على المرتبة السادسة بإقتراض مبلغ يناهز 5.6 مليارات دولار، ولبنان 2.9 مليار دولار، والسودان 1.5 مليار دولار، وسوريا بـ628.3 مليون دولار، وعمان بـ157 مليون دولار.

وفي المجموع، وصل إجمالي القروض التي حصلت عليها عشر دول من المنطقة حوالي 77.6 مليار دولار.

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