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تعرّف على اسعار الذهب في الأسواق العراقية ليوم الاثنين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-15T08:33:16+0000
تعرّف على اسعار الذهب في الأسواق العراقية ليوم الاثنين

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين (15 شباط 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 375.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 370.500 دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 350.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 345.000 دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 375 و 385 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 345 و360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).

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