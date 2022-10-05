تعرف على "أهم" استيرادات العراق من روسيا

شفق نيوز/ عدت مواد الوقود والأخشاب من "أهم" استيرادات العراق من روسيا خلال العام 2021 حسب موقع trademap الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.

وذكر الموقع في إحصائية واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق استورد من روسيا خلال العام الماضي 24 مادة من السلع الرئيسية بقيمة مالية بلغت 282.681 مليون دولار"، مبينة ان "نمو الاستيرادات انخفض من روسيا بنسبة 39% ما بين 2017 الى 2021".

واضاف ان "الوقود المعدني جاءت أولا في استيرادات العراق من روسيا بقيمة بلغت 130 مليون دولار، تليها الأخشاب ومصنوعاتها بقيمة مالية بلغت 54.5 مليون دولار، تليها الحديد والفولاذ بقيمة بلغت 23 مليون دولار ومن ثم الحبوب بقيمة بلغت 16 مليون دولار.

كما اشار الموقع الى ان "صادرات العراق الى روسيا بلغت 49 ألف دولار، مبينة ان "هذه الصادرات ارتفعت بنسبة 23% ما بين 2017 الى 2021".

وذكر أن "صادرات العراق الى روسيا تركزت في ثلاث مواد فقط شملت الفاكهة والمكسرات الصالحة للأكل بقيمة مالية بلغت 40 الف دولار، تليها الفوتوغرافي والبصري بقيمة مالية 6 الاف دولار ومن ثم جاءت مصنوعات الحديد والصلب بقيمة 3 الاف دولار".