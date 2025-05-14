تعرف على مرتبة العراق في معدل ملكية المنازل بالعالم

شفق نيوز/ حلّ العراق في المرتبة الـ111 عالميا في معدل ملكية المنازل حسب مجلة coeworld الأمريكية.

وذكرت المجلة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "شراء منزل متوسط ​​في المملكة المتحدة أغلى بتسعة أضعاف من متوسط ​​الراتب السنوي. في المقابل، يبلغ متوسط ​​سعر المنزل الأمريكي ثمانية أضعاف فقط من متوسط ​​الراتب السنوي. هذا يعني أن شراء عقار للمواطنين البريطانيين أصعب بكثير منه بالنسبة لنظرائهم الأمريكيين".

ووفقا للمجلة فإن، العراق احتل المرتبة الـ 111 من بين 196 دولة في معدل ملكية المنازل التي بلغت نسبتها 73.70 في المائة، وعربيا احتل المرتبة 11 في معدل ملكية المنازل.

عالميا احتلت البانيا المرتبة الاولى باعلى معدل ملكية المنازل بنسبة 95.9 بالمائة، تليها لاواس في المرتبة الثانية بنسبة 95.9 بالمائة، وجاءت رومانيا ثالثا بنسبة 94.8 بالمائة، تلتها سلوفاكيا رابعا بنسبة 93 بالمائة، تلتها صربيا خامسا بنسبة 91.6 بالمائة ، فيما تذيلت نيجيريا وهونغ كونغ (الصين) بنسب 40.9 بالمائة، 36.79 بالمائة على التوالي.

عربيا احتلت البحرين المرتبة الأولى بأعلى معدل ملكية المنازل وبنسبة 83.12 بالمائة، وجاءت عمان المرتبة الثانية بنسبة 83 بالمائة، تلتها الأردن بنسبة 80.63 بالمائة، تلتها الكويت بنسبة 77.69 بالمائة، تلتها مصر بنسبة 76 بالمائة، فيما تذيلت السعودية والإمارات 62.08، 41.7 بالمائة على التوالي.