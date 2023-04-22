تعرف على مرتبة العراق بين أغنى دول العالم

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الـ 115 بين أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل للقوة الشرائية حسب مجلة global Finance الامريكية.

وذكرت المجلة في احدث تقرير لها لشهر نيسان/أبريل 2023 اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "معدلات التضخم وتكلفة السلع والخدمات المحلية ، يمكننا الحصول على صورة أكثر دقة لمتوسط مستوى المعيشة في الدولة: الرقم الناتج هو ما يسمى تعادل القوة الشرائية (PPP) ، وغالبًا ما يتم التعبير عنه بالدولارات الدولية للسماح بإجراء مقارنات بين الدول المختلفة".

وأوضحت أن "أفقر 10 دول في العالم، يبلغ متوسط القوة الشرائية للفرد 1380 دولارًا ، بينما في الدول العشر الأكثر ثراءً ، يزيد متوسط القوة الشرائية للفرد عن 05000دولار، ونمت القوة الشرائية للفرد بمقدار 30 دولارًا فقط في البلدان الفقيرة وبأكثر من 5000 دولار في البلدان ذات الدخل المرتفع".

ووفقا للمجلة، فإن "العراق جاء بالمرتبة الـ 115 في أغنى دول العالم من أصل 193 دولة مدرجة بالجدول"، مبينة أن "نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في العراق بلغ 12.927 ألف دولار".

عالميا وحسب تقرير المجلة فإن إيرلندا جاءت بالمرتبة الأولى في أغنى دول العالم وبنصيب بلغ 145.196 دولار، تليها لوكسمبورغ ثانيا وبنصيب 142.490 ألف دولار، وجاءت سنغافورة ثالثا بنصيب 133.895 ألف دولار، وقطر رابعا بنصيب 124.848، فيما تذيلت جنوب السودان الجدول وبالمرتبة 193 بنصيب 516 دولاراً، تسبقها بورندي 891 دولارا.

عربيا جاءت قطر بالمرتبة الأولى وبالمرتبة الرابعة عالميا بنصيب بلغ 124.848 ألف دولار، تليها ثانيا الامارات وبالمرتبة الـ 6 عالميا، وبنصيب يبلغ 88.221 ألف دولار، تيلها السعودية ثالثا وبالمرتبة الـ 23 عالميا وبنصيب يبلغ 64.836 الف دولار، تليها البحرين رابعا وبالمرتبة 27 عالميا وبنصيب 60.596 الف دولار، يليها الكويت خامسا وبالمرتبة الـ 53 عالميا وبنصيب 53.037 الف دولار، يليها عمان سادسا وبنصيب يبلغ 42.188 الف دولار، ومن ثم جاءت ليبيا سابعا وبنصيب يبلغ 24.559 الف دولار.

وتابعت المجلة ان مصر جاءت ثامنا وبنصيب 16.979 الف دولار، تليها الجزائر تاسعا وبنصيب 13.507 الف دولار، ومن ثم تونس عاشرا بنصيب 13.270 الف دولار ومن ثم يأتي العراق بالمرتبة الـ11 يتبعه الاردن بالمرتبة الـ 12 عربيا وبنصيب 12.893 الف دولار، فيما لم يتناول الجدول كلا من: لبنان، وسوريا، وافغانستان واوكرانيا لعدم وجود احصائيات رسمية متكاملة في هذه الدول.