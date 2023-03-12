تعرف على أكثر الشركات العالمية مديونية في العام 2023

شفق نيوز/ نشرت مجلة "غلوبال فاينانس" المتخصصة بتصنيف اقتصاديات دول العالم، قائمة بالشركات العالمية الأكثر مديونية للعام 2023.

وقالت المجلة في تقرير الذي اعدته واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد ارتفع ديون الشركات العالمية من 75٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP) في العام 2007 إلى 98٪ في العام الماضي.

ووفقا للتقرير فان شركة تويوتا اليابانية جاءت بأكبر الشركات مديونية للعام 2023 وبمديونية بلغت 217 مليار دولار، على الرغم من بيعها 10.5 ملايين سيارة، واحتفظت بلقب صانع السيارات الأكثر مبيعًا في العالم وتخطط شركة صناعة السيارات العملاقة لبيع حوالي 3.5 ملايين سيارة كهربائية بحلول العام 2030 ولا تزال مربحة للغاية في الوقت الحالي.

واضاف ان مجموعة Evergrande جاءت ثانيا وهي تعد من اكبر شركات تطوير العقارات في الصين وبديون بلغت 174 مليار دولار، وجاءت شركة Volkswagen AG للسيارات الالمانية ثالثا على الرغم من تحولها تدريجيا لسيارات الكهرباء الا انها عانت من فضائح، الخلافات العمالية ونقص الرقائق وغيرها من مشكلات سلسلة التوريد - وكلها تأتي بسعر باهظ وبلغت مديونتها 166 مليار دولار.

واشار الى ان شركة Verizon Communications للاتصالات المتنقلة جاءت رابعا وبديون بلغت 151 مليار دولار، فيما جاءت شركة Deutsche Bank الالماني خامسا وهي اكبر بنك في المانيا حيث تضرر في السنوات الاخيرة بسبب الفضائح والخسائر وبلغت مديونته 150 مليار دولار، وجاءت شركة Ford Motor Company الامريكية للسيارات سادسا حيث ان انخفاض السيولة النقدية ومواجهة المنافسة المتزايدة خلال ذروة الوباء وجدت نفسها قريبة من الافلاس وبمديونية بلغت 139 مليار دولار.

وتابع ان شركة Softbank اليابانية جاءت سابعا وهي شركة استثمار التكنولوجية اليابانية التي نما ديونها وبلغ 138 مليار دولار، وجاءت شركة AT&T الامريكية ثامنا وهي اكبر شركة اتصالات امريكية وبلغ ديونها 136 مليار دولار، فيما جاءت Deutsche Telekom AG الالمانية تاسعا وهي شركة اتصالات المانية وبديون بلغت 115 مليار دولار ، واخيرا جاءت شركة Électricité de France الفرنسية عاشرا وهي احدى اكبر شركات الطاقة في فرنسا والمملوكة للدولة بحصة 80 % وبلغت ديونها 108 مليارات دولار.