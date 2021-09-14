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تعرف على أكثر السيارات مبيعاً ورواجاً في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-14T13:58:21+0000
تعرف على أكثر السيارات مبيعاً ورواجاً في العراق

شفق نيوز/ نشر موقع "فيجوال كابيتاليست" تقريراً عن أكثر السيارات مبيعا ورواجاً في العالم.

ويسلط التقرير الضوء على السيارات الأكثر مبيعًا في العالم ، باستخدام بيانات مبيعات نهاية للعام 2019.

وقد أرفق الموقع تقريره بخريطة تظهر ترتيب بيع انواع السيارات في البلدان، وعلى الرغم من أن الخريطة قد تتباين في جميع المجالات ، إلا أن هناك أمرًا واحدًا مؤكدًا ألا وهو هيمنة Toyota.

وذكر التقرير أن Toyota كانت السيارة الأكثر مبيعًا في 41 دولة من بين 104 دولة تم تسجيلها.

ووفق التقرير فإن السيارة الأكثر مبيعا ورواجاً في العراق كانت "كيا"، وفي أغلب الدول الخليجية "لاندكروزر"، وفي الولايات المتحدة الامريكية وكندا "فورد"، وفي أستراليا "تويوتا هايلوكس".

أدناه خريطة السيارات في العالم:

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