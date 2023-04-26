تعرف على أكبر حالات الإفلاس للشركات العالمية خلال عام

شفق نيوز/ دفع الوباء العالمي العديد من الشركات المهتزة إلى حافة الإفلاس، وأدت أزمة الطاقة والارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة إلى مصيرها، لكن بعضها سيخرج أقوى وأكثر ربحية نتيجة لذلك، حسب مجلة global Finance الأمريكية التي عرضت اكبر 16 شركة تعرضت للإفلاس منذ نيسان 2022 ولغاية شهر نيسان من عام 2023.

وقالت المجلة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه بالرغم من أن "بعض الشركات الأجنبية تقدم طلبًا للإفلاس في بلدانها الأصلية، إلا أن أقوى الشركات في العالم تميل إلى طلب الحماية القضائية في الولايات المتحدة، حيث تسمح عملية الإفلاس الأمريكية للإدارة بالاحتفاظ بالسيطرة على الأعمال مع منع الدائنين أيضًا من ملاحقة أصول الشركة المتعثرة.

واوضحت، ان الإفلاس هو حبة مريرة يجب ابتلاعها، ومع ذلك، في كثير من الحالات، هو السبيل الوحيد للشركة لبدء مرحلة جديدة وأكثر ازدهارًا.

وفيما يلي اكبر الشركات الـ 16 التي افلست منذ عام 2022 وحتى شهر نيسان من عام 2023 :

المركز 16:ـ

شركة "بنك وادي سيليكون" بمديونية بلغت 3.67 مليارات دولار، ويعد أكبر بنك يفشل منذ إغلاق واشنطن ميوتشوال خلال الأزمة المالية لعام 2008، وقام البنك بإقراض للعديد من الشركات الناشئة الصغيرة والمنظمات غير الهادفة للربح والأشخاص العاديين.

المركز 15:ـ

شركة "ريفلون الامريكية" بمديونية بلغت 3.68 مليارات دولار تأسست شركة Revlon في نيويورك عام 1932، وتبيع مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية بالبشرة في أكثر من 150 دولة.

المركز 14:ـ

شركة " Altera " في اسكتلندا ، بمديونية بلغت 3.71 مليارات دولار وهو مورد لأصول البنية التحتية الحيوية لصناعة النفط والغاز.

المركز 13:ـ

شركة " Avaya " الامريكية بمديونية بلغت 5.13 مليارات دولار، وهي شركة اتصالات تقنية متعددة الجنسيات متخصصة، كشركة مدرجة في البورصة تراجعت أسهمها بنسبة 99٪ تقريبًا في عام 2022.

المركز 12 :ـ

"شبكة سيلسيوس الامريكية" بمديونية بلغت 5.5 مليارات دولار، وهو أكبر مقرضي العملات المشفرة في أمريكا - خدع مئات الآلاف من المستثمرين لإيداع مليارات الدولارات في أصول مشفرة في المنصة.

المركز 11:ـ

شركة "مي القابضة" الصينية بمديونية بلغت 5.77 مليارات دولار وهي شركة استكشاف وإنتاج النفط والغاز ومقرها هونغ كونغ.

المركز 10:ـ

شركة "أمريكانا ش" البرازيلية بمديونية بلغت 6.37 مليارات دولار، وهي واحدة من أكبر بائعي التجزئة في التجارة الإلكترونية في البرازيل أصبحت الشركة متورطة في معركة قانونية مريرة مع دائنيها وانخفض سعر سهمها بنسبة 90٪ تقريبًا.

المركز 9:ـ

شركة "إندو إنترناشيونال" الايرلندية بمديونية بلغت 9.53 مليارات دولار، هي شركة أدوية عامة تحمل علامة تجارية مقرها دبلن ، وتأتي أرباحها بالكامل تقريبًا من نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، التي دخلت إندو إنترناشونال الصيف الماضي إجراءات الإفلاس بموجب الفصل 11 لمعالجة عبء الديون المرتفع وحل جميع الدعاوى القانونية.

المركز 8:ـ

شركة " OI S.A " البرازيلية بمديونية 9.82 مليارات دولار، أول مشغل للهاتف الأرضي والرابع في البلاد تعرضت للإفلاس مرتين.

المركز 7 :ـ

شركة "تراست للاستثمار" في الرهن العقاري الامريكية العكسية بمديونية بلغت 10 مليارات دولار، مع الرهون العقارية العكسية، يمكن لأصحاب المنازل الاستفادة من حقوق ملكية منازلهم والعيش بدون رهن عقاري حتى وفاتهم ؛ ثم يمكن لورثتهم أن يقرروا إما سداد القرض والاحتفاظ بالممتلكات أو بيعها، مع ذلك ، تسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التأمين في اضطراب القطاع وإفلاس الشركة.

المركز 6 :ـ

شركة " FTX TRADING LTD " الامريكية بمديونية بلغت 10 مليارات دولار، شركة منصة رقمية أفلست بسبب قلة السيولة واتهامات الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال.

المركز 5:ـ

شركة "TALEN" امدادات الطاقة الامريكية بمديونية بلغت 10 مليارات دولار، وهي واحدة من أكبر منتجي الطاقة المستقلين في الولايات المتحدة، اضطرت تالين لتقديم طلب الإفلاس والشركة في طور إعادة الهيكلة ويتوقع الخروج من الإفلاس في الربع الثاني من هذا العام.

المركز 4:ـ

مجموعة CINEWORLD في المملكة المتحدة بمديونية بلغت 10.38 مليارات دولار، وهي ثاني أكبر سلسلة سينمائية على مستوى العالم إلا أن ندرة الأفلام الرائجة والمنافسة المتزايدة من منصات البث عبر الإنترنت أغلقت جميع مسارحها البالغ عددها 543 في الولايات المتحدة.

المركز 3:ـ

MODERN LAND LTD الصينية بمديونية بلغت 10.65 مليارات دولار وهي شركة تطوير عقارات مسجلة في جزر كايمان ومقرها بكين ومتخصصة في المشاريع المستدامة ، والتي تقدمت بطلب الحماية بموجب الفصل 15 من الإفلاس في أبريل / نيسان من العام الماضي بعد فشلها في إعادة تمويل اثنين من السندات المستحقة.

المركز 2:ـ

شركة "غارودا إندونيسيا" بمديونية بلغت 13.38 مليار دولار، مثل العديد من شركات الطيران ، واجهت شركة Garuda المملوكة للدولة صعوبات مالية هائلة أثناء الوباء ، عندما انخفض دخلها بنحو 70٪ في نهاية عام 2021 ، بحلول يناير 2022 ، وصل مستوى ديونها إلى 13.8 مليار دولار.

المركز 1:ـ

شركة AIG للمنتجات المالية الامريكية بمديونية بلغت 37.70 مليار دولار، تأسست American International Group في عام 1919، وهي شركة تمويل وتأمين متعددة الجنسيات لها وجود في أكثر من 80 دولة، في 12 ديسمبر 2022، أصبح الإغلاق رسميًا، مع تكبد الشركة الأم لخسارة الديون البالغة 37 مليار دولار .