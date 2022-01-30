تعرف على عدد الدول المنتجة للذهب في العالم

شفق نيوز/ يعد تعدين الذهب عملا تجاريا عالميا له عمليات في كل قارة، باستثناء القارة القطبية الجنوبية ، ويتم استخراج الذهب من مناجم ذات أنواع وأحجام مختلفة على نطاق واسع.

وفي جدول لمجلس العالمي للذهب اطلعت عليه وكالة شفق نيوز بيّن ان "الصين كانت أكبر منتج للذهب في العالم في عام 2020 من اصل 44 دولة حيث استحوذت الصين على حوالي 11 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي وبإنتاج سنويا بلغ 368.3 طنا، تليها روسيا وبإنتاج 331.1 طنا ومن ثم تأتي ثالثا استراليا وبإنتاج 327.8 طنا، وجاءت الولايات المتحدة رابعا بإنتاج 190.2 طنا وجاءت كندا خامسا بإنتاج بلغ 170.6 طنا".

واشار التقرير الى ان "هناك ثلاث دول عربية منتجة للذهب حيث احتلت السودان المرتبة 15 عالميا والاولى عربيا وبإنتاج سنوي بلغ 83.8 طنا، تليها موريتانيا بالمرتبة 35 عالميا وبإنتاج سنوي بلغ 15.6 طنا، تليها مصر بالمرتبة 36 عالميا وبإنتاج سنوي يبلغ 14.1 طنا".

واوضحت ان نيوزلندا جاءت بالمرتبة الاخيرة عالميا بإنتاج الذهب وبإنتاج سنوي بلغ 5.5 اطنان، تسبقها السويد بـ 8.2 اطنان".