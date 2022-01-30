سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تعرف على عدد الدول المنتجة للذهب في العالم

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-30T06:32:56+0000
تعرف على عدد الدول المنتجة للذهب في العالم

شفق نيوز/ يعد تعدين الذهب عملا تجاريا عالميا له عمليات في كل قارة، باستثناء القارة القطبية الجنوبية ، ويتم استخراج الذهب من مناجم ذات أنواع وأحجام مختلفة على نطاق واسع.

وفي جدول لمجلس العالمي للذهب اطلعت عليه وكالة شفق نيوز بيّن ان "الصين كانت أكبر منتج للذهب في العالم في عام 2020 من اصل 44 دولة حيث استحوذت الصين على حوالي 11 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي وبإنتاج سنويا بلغ 368.3 طنا، تليها روسيا وبإنتاج 331.1 طنا ومن ثم تأتي ثالثا استراليا وبإنتاج 327.8 طنا، وجاءت الولايات المتحدة رابعا بإنتاج 190.2 طنا وجاءت كندا خامسا بإنتاج بلغ 170.6 طنا".

واشار التقرير الى ان "هناك ثلاث دول عربية منتجة للذهب حيث احتلت السودان المرتبة 15 عالميا والاولى عربيا وبإنتاج سنوي بلغ 83.8 طنا، تليها موريتانيا بالمرتبة 35 عالميا وبإنتاج سنوي بلغ 15.6 طنا، تليها مصر بالمرتبة 36 عالميا وبإنتاج سنوي يبلغ 14.1 طنا".

واوضحت ان نيوزلندا جاءت بالمرتبة الاخيرة عالميا بإنتاج الذهب وبإنتاج سنوي بلغ 5.5 اطنان، تسبقها السويد بـ 8.2 اطنان".

related

حيازة الدول من الذهب ترتفع والعراق يحافظ على مرتبته عالميا

Date: 2021-01-10 06:17:31
حيازة الدول من الذهب ترتفع والعراق يحافظ على مرتبته عالميا

الذهب يهبط عن ذروة 7 أسابيع مع تعافي عوائد السندات الأميركية

Date: 2021-04-20 08:29:10
الذهب يهبط عن ذروة 7 أسابيع مع تعافي عوائد السندات الأميركية

انخفاض الذهب من ذروة 5 أشهر بفعل عاملين اثنين

Date: 2021-06-02 08:49:28
انخفاض الذهب من ذروة 5 أشهر بفعل عاملين اثنين

تراجع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-12-29 08:53:41
تراجع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

الذهب يتراجع مع قلق المستثمرين من اجراء امريكي

Date: 2020-12-10 09:05:21
الذهب يتراجع مع قلق المستثمرين من اجراء امريكي

زيمبابوي تلجأ لبيع ذهبها إلى دولة خليجية لإنقاذ اقتصادها

Date: 2020-01-27 21:56:19
زيمبابوي تلجأ لبيع ذهبها إلى دولة خليجية لإنقاذ اقتصادها

الدولار عند أعلى مستوياته واستقرار الذهب بالأسواق العالمية

Date: 2021-09-17 07:29:57
الدولار عند أعلى مستوياته واستقرار الذهب بالأسواق العالمية

الذهب ينخفض للجلسة الخامسة على التوالي مع صعود الدولار

Date: 2021-02-17 09:00:39
الذهب ينخفض للجلسة الخامسة على التوالي مع صعود الدولار