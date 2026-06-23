تعرف على سعر الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 157000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 157250 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن انخفاض أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 157500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 156500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، تراجعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 156800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156750 ديناراً لكل 100 دولار.