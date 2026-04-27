تعرف على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154800 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 154900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى استقرار أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 155500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 154450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154350 ديناراً مقابل 100 دولار.