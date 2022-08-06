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تعرف على أسعار الذهب في أسواق بغداد وكوردستان اليوم 

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-06T07:41:00+0000
تعرف على أسعار الذهب في أسواق بغداد وكوردستان اليوم 

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في أسواق أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 369 الف دينار، وسعر شراء 365 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 370 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا طفيفا أيضاً عند 329 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 325 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و 380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و340 الف دينار.

فيما شهدت أسعار الذهب في اسواق اربيل استقرارا ، حيث بلغ سعر البيع: 

مثقال ذهب عيار 24 بـ 420.000 الف دينار 

مثقال ذهب عيار 22 بـ 385.000 الف دينار 

مثقال ذهب عيار 21 بـ 375.000 الف دينار 

مثقال ذهب عيار 18 بـ 315,000 الف دينار 

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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