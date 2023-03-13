تعرف على أسعار الذهب في أسواق بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، (13 اذار 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 407 ألآف دينار، وسعر الشراء 403 الاف دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلت ليوم امس الاحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 377 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 373 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 الاف دينار و 415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 375 الفاً و 385 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت انخفاضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 480 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 340 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 425 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات)