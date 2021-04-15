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تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الخميس

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-15T08:58:21+0000
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الخميس

وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (15 نيسان 2021).

 ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، ارتفعت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 358 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 354 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 330.5 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 327.5 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 360 الفاً 365 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).

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