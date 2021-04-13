تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الثلاثاء

تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء (13 نيسان 2021).
ففي أسواق الجملة لشارع النهر في بغداد، انخفضت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 357.500 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 352.500 الف دينار.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 331 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 326 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 360 الفاً 365 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و340 الف دينار.
ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).