تعرف على أسعار الذهب العراقي والأجنبي في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي"، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد، سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 618 ألف دينار، وسعر الشراء 614 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 588 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 584 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 620 ألف دينار و630 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 590 ألفاً و600 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت انخفاضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 24، 712 ألف دينار، وعيار 21، 623 ألف دينار، وعيار 18، 535 ألف دينار.